В новостройках Челябинска квартиры получили выпускники детдомов

В Чурилово переезжают выпускники детских домов. Фото: Архив КП.

В челябинском микрорайоне Чурилово, в домах N 61 и 61б по ул 2-й Эльтонской, квартиры получили выпускники детских домов. В субботу, 8 августа, новостройки осмотрел губернатор Алексей Текслер.

— Новый микрорайон развивается бурно. За активным жилищным строительством не поспевала социальная инфраструктура, однако за последний год много что сделано. За последнее время мы социальную инфраструктуру здесь, в Чурилово, подтянули. Здесь уже открыты три корпуса школы, шесть детских садов. Принципиальное решение принято по возведению новых детских садов и новых школ. С застройщиком обсудили вопросы благоустройства — не только во дворах, но и территории вокруг, — сказал губернатор.

Как любой развивающийся район, Чурилово нуждается в дальнейшем развитии современной дорожной инфраструктуре. Здесь уже живет 30 тыс. человек, а дорога, которая связывает новостройки с Тракторозаводским районом, — узкая. Развитие дорог, развитие сети общественного транспорта — это важное направление работы властей. Продолжится благоустройство: в следующем году на Первом озере появится муниципальный пляж.

В нашей области 3200 ребят, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на жилье. В этом году новоселья отметят 800 выпускников детских домов. Важная социальная задача — планомерно обеспечивать ребят квартирами.

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