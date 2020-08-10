«Из одной школы уволилась, во второй — то же»: учитель из Челябинска подтвердила, что их заставляют трясти деньги с родителей

Уже не только родители, но и учителя жалуются на то, что их заставляют собирать деньги. Фото: Андрей КАРА

Скандал с увольнением учителей начальных классов из школы № 148 в Челябинске нашел свое продолжение. После огласки в СМИ педагоги среднего звена также заявили о том, что дирекция заставляет их собирать деньги с родителей.

— Я прекрасно понимаю, почему педагоги уходят из школы. И уважаю их решение. Я сама устала воевать. Администрация постоянно давит на нас, заставляя собирать деньги. Из-за этого я сама уволилась из другой школы. Пришла сюда, а здесь то же самое, — рассказала одна из педагогов среднего звена.

На прошлой неделе из школы № 148 уволились два молодых педагога. По информации родителей, учителя не выдержали давления руководства школы, которое заставляет их собирать деньги с родителей. В самом учебном заведении факт давления отрицают и объясняют увольнение педагогов обычной текучкой.

— В эту история я не вникала, но мне кажется, что это утка. Там очень здравая администрация, все прозрачно, доступно. Сегодня у любой школы есть внебюджетные средства. Однако их привлекают на добровольной основе, — заверила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

В июле этого года родители школьников из лицея № 148 также жаловались в КП-Челябинск на коронавирусные поборы. Мам и пап принуждали скинуться на рециркуляторы, которые очищают воздух от вирусов и микробов. Причем до этого школы уже объявила тендер на покупку рециркуляторов на свои деньги.

Ранее житель Челябинска рассказал в соцсетях, что при записи в первый класс в школе № 148 Челябинска раздают квитанции на добровольные взносы. Школу проверила прокуратура. Директору запретили обращаться к родителям с просьбами о добровольных пожертвованиях до конца приемной компании, то есть до 5 сентября.

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