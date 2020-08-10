Челябинский художник нарисовал карикатуру на путешествия в Турцию

Авиасообщение с Турцией было возобновлено с 10 августа
Фото: Сергей ЕФИМОВ
Челябинский художник Альберт Растяпин нарисовал карикатуру, высмеивающую открытие границ России с Турцией. По словам автора изображения, русские туристы могут натолкнутся на подводные камни, связанные с работой отелей, магазинов и пляжей.
— Коронавирус ещё существует и у нас, и в Турции. Любые могут быть сюрпризы по прибытию в страну, а также и при отбытии. Одни хотят очень отдохнуть, а другие на этом заработать. И это было, и будет [так всегда], — рассказал автор карикатуры. — На YouTube можно найти много репортажей иногда очень познавательных про посещение той или иной страны. Их часто ведут известные блогеры, не вылезающие из заграниц. Они правдиво рассказывают про все сюрпризы — размещение в отелях, работу пляжей и магазинов, про которые туроператор не расскажет, а иногда, может, и не знает.
Автор изображения: Альберт Растяпин
Отметим, что это не первая работа, в которой Альберт Растяпин высмеивает происходящее в мире и на Южном Урале. Ранее он нарисовал карикатуру на многомиллионный ремонт челябинского памятника Курчатова, который начали портить скейтбордисты .
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