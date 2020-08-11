Алексей Текслер пообещал поддержку курорту Аджигардак

Курорт "Аджигардак" нуждается в поддержке. Фото: adzhigardak.ru

Во вторник, 11 августа, губернатор Челябинской области с инспекционной поездкой находится в Ашинском районе. Одной из тем встречи Алексея Текслера с главой муниципального образования стала поддержка горнолыжного курорта «Аджигардак», переживающего сейчас нелегкие времена. У собственников нет денег на обновление инфраструктуры, на развитие. Красивейшее место с огромными туристическим потенциалом в упадке. «Аджигардак» выставлен на продажу.

Алексей Текслер уверен: у туристического комплекса хорошие перспективы. О развитии горнолыжного центра он говорил с главой Ашинского района Виктором Лукьяновым.

— Собственнику нужен партнер, чтобы привлечь инвестиции. Дело не только в содействии развитию курорта — вопрос в комплексном плане развития. Раньше «Аджигардак» считался лучшим в регионе. Нужно помогать, это наша общая задача. Мы займемся этим более активно, а вы максимально содействуйте, — поручил главе района вести тему Алексей Текслер.

Напомним, развитие туристической привлекательности Челябинской области — один из приоритетов региональной власти. Вопросами развития туризма по распоряжению губернатора занимается региональный минэкономразвития.

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