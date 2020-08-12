«А зарплата за кондуктора кому?»: в Челябинске водители трамваев вынуждены обилечивать пассажиров сами

Водитель выходит из кабины и принимает оплату. Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Водители челябинских трамваев снова принимают оплату за проезд вместо кондукторов. Сотрудники «ЧелябГЭТ» негодуют: случилось то, чего все опасались — начальству понравилась идея. Напомним, в конце июля, один из вагоновожатых, у которого внезапно заболел кондуктор, предложил поработать универсалом.

— И вместо того чтобы поднять зарплату и привлечь новых кондукторов, они перевесили все на водителя, которому можно вообще ничего не платить. А зарплата за кондуктора кому? В карман начальству, наверное. Водителям за это не доплачивают, хотя выручку они везут. Ни приказов, ни распоряжений, — возмущается один из водителей. — Дальше что? Вагоны мыть, трамваи чинить за свой счет… Что еще?

Водитель-универсал был замечен на маршруте №20. Как сообщили сотрудники ГЭТ, завтра отправить на линию без кондукторов планируется около 10 вагонов.

Недовольные сотрудники написали пост в популярном транспортном паблике

Ситуация связана с нехваткой кадров. Из-за низких зарплат работать кондуктором никто не идет. По нашей информации, хуже всего обстоят дела на маршрутах депо №2: 3,10,14,17,19,20 и часть вагонов 22.

Интересно, что на № 5, 7 и 17 без кондуктора работать нельзя — это прописано в контракте, за нарушение будет штраф.

Как прокомментировали в пресс-службе управления транспорта города, из-за нехватки кондукторов, водителям предлагают работать без кондуктора. Как заверили чиновники, мера исключительно добровольная. При этом вопрос с оплатой дополнительных функций пока не решен.

— Это конечно совсем правильно, но мера вынужденная, чтобы не сокращать выпуск. ЧелябГЭТ старается как можно быстрее решить этот вопрос, — прокомментировал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.

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