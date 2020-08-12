В Челябинске эвакуировали торговый центр КС

КС начали эвакуировать около 18 часов. Фото: google.com/maps

Вслед за судами Челябинска, Долгодеревенского и Магнитогорска эвакуировали торговый центр КС. Как сообщили посетители и сотрудники, около 18:00 неизвестные сообщили, что здание «заминировано».

— КС закрыт. Пожарная эвакуация. Все на улице, — пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано ЧМЗ».

— Работаю в КС. Зашла в К&Б, там орут типа бомба, — рассказала Елена Ткачева в том же паблике.

По словам очевидцев, на место прибыли спасатели и правоохранители. Официальных комментариев по эвакуации пока нет.

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