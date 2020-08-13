ЧМК производит прокат для крупной федеральной трассы

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») — продолжает производство арматуры на реконструкцию трассы федерального значения М4 «Дон» в Ростовской области.

В настоящее время проводится капитальный ремонт 4-полосной трассы в Ростовской области, строится дальний западный обход Краснодара. Продолжаются работы возле Новороссийска — «прорубаются» проходы в прибрежных отрогах, ведется строительство мостов через ущелья, что позволит выпрямить и расширить существующий серпантин. На обход г. Аксая (северная часть объездной дороги Ростова-на-Дону) отправлено более 500 тонн арматуры. Поставила продукцию комбината металлоторговая компания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

Реконструкция федеральной трассы М4 имеет большое значение. В летнее время автодорога часто бывает перегружена из-за большого числа отдыхающих, выезжающих из Москвы и других крупных городов на Черноморское побережье, а также из-за фур, вывозящих сельхозпродукцию из южных регионов в центр России.

М4 «Дон» проходит по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. Протяженность трассы составляет 1543 км.

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