Текслер предлагает ускорить программу переселения из аварийного жилья

В Челябинской области планы по переселению из ветхого жилья будут перевыполнены в два раза. Фото: Архив КП.

В четверг, 13 августа, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию губернатор Алексей Текслер предложил пересмотреть подходы к финансированию программы переселения из ветхо-аварийного жилья. Вел заседание зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Губернатор обозначил необходимость дополнительного федерального финансирования на реализацию проектов в сфере дорожного и социального строительства.

Наша область программу переселения выполняет с опережением. К концу нынешнего года объемы будут перевыполнены в два раза.

Для ускорения программы Алексей Текслер предложил выдать регионам-передовикам, опережающим целевые показатели, средства, которые были запланированы на 2023-2024 год:

— Прошу вернуться к вопросу ускоренной реализации программы расселения граждан из аварийного фонда. То есть ускорить реализацию проекта на год-два для тех регионов, которые идут с опережением. Мы готовы уже в 2023 году свою программу завершить. Кроме того, мы выделяем дополнительно региональные средства, расселяем и сверх национального проекта по тем домам, которые признаны аварийными уже после 2017 г. Прошу это предложение поддержать.

Челябинская область готова исполнить новые задачи по дорожному строительству, если из федерального бюджета в этом году поступят дополнительные средства.

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