Роспотребнадзор разрешил провести чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Роспотребнадзор Челябинской области все-таки дал добро на проведение чемпионата России по легкой атлетике. Как сообщает Минспорт, для старта турнира осталось лишь дождаться разрешения губернатора.

— Роспотребнадзор дал разрешение проводить соревнования, — рассказал пресс-секретарь Министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин. — Мы ждем решения губернатора. Как только он подпишет распоряжение, сможем все запустить.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, соревнования пройдут без зрителей. Организатором придется строго соблюдать все санитарные правила в условиях пандемии коронавируса. Проведение чемпионата запланировано с 8 по 11 сентября.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор засомневался в безопасности проведения турнира. Минспорт в свою очередь опубликовал письмо, в котором заявил, что участники должны будут предоставлять справки об отсутствии COVID-19 не более, чем трехдневной давности.

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