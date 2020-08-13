Чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске оказался под угрозой срыва

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Проведение чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске оказалось под угрозой срыва. Ранее соревнования перенесли в южноуралькую столицу из Чебоксаров. Как сообщают в СМИ, Роспотребнадзор категорически против спортивно-массовых мероприятий на территории региона.

В пресс-службе Минспорта Челябинской области прокомментировали, что прямых распоряжений о запрете проведения данного чемпионата пока не поступало. В ведомстве говорят лишь о распоряжении губернатора о продлении режима ограничений до 23 августа. После этой даты станет известно, разрешат ли на территории региона проводить спортивно-массовые мероприятия. И, если да, то в каком формате они должны будут проходить.

Напомним, ранее Минспорт РФ, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, опубликовал письмо, где говорилось о возможности проведения соревнований, но с условием, что участники должны будут предоставлять справки об отсутствии COVID-19 не более, чем трехдневной давности.

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