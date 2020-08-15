В Челябинске продолжится бесплатная программа «Школьное молоко»

Ученики начальной школы в Челябинской области по-прежнему будут получать молоко. Бесплатно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Челябинске прошла рабочая встреча полпреда и губернатора. В нашем городе, напомним, Николай Цуканов проводил окружное совещание по вопросам законности в ходе выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в регионах УрФО.

Полпред отметил полную готовность Челябинской области в вопросе горячего питания школьников с 1 сентября. Напомним, ученики 1 - 4 классов получат горячие обеды бесплатно. Обеды будут получать 182 тыс. ребят. Цена вопроса — 755,4 млн. руб. (612 млн. руб. из федерального бюджета и 143,5 млн. руб. из областного). Региональный бюджет выделил 299 млн руб на оборудование для пищеблоков школ.

Губернатор заявил о сохранении программы «Школьное молоко». Многих мам и пап младшеклассников волновал этот вопрос.

— Помимо бесплатного питания, как и в прошлом году, дети в начальных классах будут получать стакан витаминизированного молока, потому что эта инициатива получила положительную оценку жителей. И родители, и дети — все это отметили, такого не было с советских времен. Это здоровье наших детей, а также поддержка местных сельхозтоваропроизводителей, — сказал Текслер.

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