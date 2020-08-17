В Челябинске на Кировке появятся газетные киоски и велопарковки

Также завершается капитальный ремонт фонтана Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель мэра Сергей Авдеев заявил, что работы на Кировке подходят к концу. До конца следующей недели на пешеходной зоне появятся новые велопарковки. Помимо этого, объявлен аукцион на установку двух газетных киосков и четырех информационных стендов.

Все работы планируют завершить до конца лета. По словам Авдеева, последней точкой в преображении Кировке будет считаться капитальный ремонт фонтана, неподалеку от театра оперы и балета.

— 30 августа мы должны будем принять работы по капитальному ремонту фонтана, — рассказал Сергей Авдеев. — До этого времени мы должны установить павильоны, и основные работы на этот год, надеюсь, будут выполнены.

Напомним, что фонтан «Танцующая грация» закрыли на ремонт в середине июля. Верхняя часть конструкции будет перепаиваться, поскольку бывали моменты, когда у фигур просто отваливались руки. Также отремонтируют внутренние конструкции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru