Челябинские скейтеры облюбовали «яйца дракона», которые появились на набережной

Теперь скейтеры обкатывают декоративные камни на набережной реки Миасс. Фото: Лев Владов

Челябинские скейтеры нашли новые трамплины для трюков — декоративные камни (за овальную форму их прозвали «яйцами дракона»), которые появились на набережной вместе с новыми лавками. Внимание на это обратил челябинский урбанист Лев Владов. Активист считает, что подростков начнут обвинят в вандализме и погонят с набережной, как и с памятника Курчатову.

— Они облюбовали несколько малых форм и начали методично их уничтожать. Это может показаться тупым вандализмом, но проблема глубже. И (сюрприз!) нет смысла в чем-либо винить подростков, — считает Лев Владов. — Кататься удобно только по плитке без фаски, на бетоне или на очень гладком асфальте с мелкой фракцией (в Челябинске такого не найти).

Общественник отметил, что подростки тоже хотят находится среди людей. К тому же оживленное место всегда безопаснее, ведь там есть общественный надзор.

История с памятником Курчатову можно избежать, если власти примут правильное решение.

— Однажды у чиновников была правильная инициатива — делать скейтпарк прямо за памятником. Он притягивал кучу ребят. Если бы мэрия не просто поставила фанерные фигуры, но и сделала бы гладкое покрытие, скейтеры исчезли бы с памятника, — добавил Лев Владов. — И вот на набережной появилось относительно гладкое покрытие с манящими формами-«боксами». Это новый «памятник Курчатову». Новая головная боль чиновников.

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