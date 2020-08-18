Челябинская прокуратура нашла ливневки, сбрасывающие фекалии в реку Миасс

С ливневками в Челябинске зачастую случается беда
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Природоохранная прокуратура выяснила, что в Челябинске есть бесхозные ливневки, которые сбрасывают воду в реку Миасс. Они находятся в Курчатовском районе, а в июне этого года в ходе рейда был обнаружен сброс фекальных вод.
Специалисты ФГБУ «Главрыбвод» проанализировали образцы воды и выяснили, что она не соответствует нормативам качества — из-за нее в реке гибнет кормовой зоопланктон, а также создается неблагоприятная среда для растений.
Как оказалось, ливневки, из которых сбрасывалась вода, никем не контролировались.
— В соответствии с законом, ливневая канализация относится к объектам инженерной инфраструктуры и является муниципальной собственностью, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Устройство, содержание и строительство канализации является обязанностью органа местного самоуправления.
По данным МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» эти участки ливневок не состоят на балансе бюджетного учреждения не, а также никем не обслуживаются. Теперь главе города предстоит устранить нарушения.
Ситуация с ливневками в Челябинске не самая успешная, особенно это заметно во время сильных дождей. Ливневки не выдерживают большого объема — на Кировке вода постоянно льется через край.
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