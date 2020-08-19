Куда деть излишки урожая: садоводы Челябинской области устроили ярмарку на заборе

Копейчане предложили вывешивать ненужный урожай на забор. Фото: vk.com/ Подслушано Копейск

Копейчане придумали, как решить головную боль большинства садоводов — куда деть излишки урожая. Дачники предложили собирать яблоки и груши в мешки и вывешивать их на забор, чтобы любой желающий смог забрать фрукты.

— Садoвoды, дaвaйте дeлиться урoжaeм! Чтoбы лишние яблоки или груши не пpoпaдaли, вывeшивaйте, пожалуйста, их на вopoта. Кaкoe cчaстьe будeт забрaть такoe добpo (и не пропaдет проcто тaк), — пишет подписчик городского сообщества.

Кто-то оценил задумку и предложил наладить связь, чтобы урожай точно забрали:

— Хорошая идея! Еще бы адрес, где висят такие пакетики. Или где их завтра повесят, — комментирует копейчанин.

Однако пессимистично настроенные пользователи соцсетей не поддержали инициативу:

— В Копейске такая акция вряд ли приживется, — возражает другой подписчик.

— Да у нас такой народ, что лучше пусть все пропадет, чем поделимся. Жадные все. На рынке бабульки сидят, цены на свой урожай заоблачные. Даже брать не хочется, — делится своим мнением пользователь.

Напомним, сегодня, 19 августа, православные христиане празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас. В это время у верующих Успенский пост, в который можно «спасаться» поспевшими яблоками.

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