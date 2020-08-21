Новая инфекционная клиника под Челябинском появится через три месяца

На стройплощадке в Малой Сосновке работает тяжелая техника. Фото: instagram.com/orkestr_tehno

Первую сваю в будущий фундамент областной инфекционной больницы вобьют сегодня, 21 августа, на стройплощадке в Малой Сосновке. Присутствовать при символическом событии будут полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер.

На площадке в поле уже работает тяжелая техника. Здание возводится по аналогу с инфекционной клиникой под Уфой — модулями. То есть, собирается, как конструктор. По такому же принципу в Челябинске возведен федеральный кардиоцентр.

Здание новой инфекционной будет с независимыми входами в более чем 10 профильных отделений. Уже не придется разгораживать помещения на «красные» и «зеленые» зоны, как это было сделано в пандемию ковида. Изоляторы предусмотрены проектом. Мощность клиники — более 400 коек.

Место в Малой Сосновке хорошо наличием коммуникаций: в ближайшем пригороде Челябинска есть вода и водоотведение, газ, электричество.

Больница строится на деньги областного бюджета. Цена — 2.5 млрд. руб.

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