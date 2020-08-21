Власти объяснили, почему срочно строится инфекционная больница

В основание фундамента инфекционной клиники забили первую сваю. Фото: gubernator74.ru

Сегодня на стройплощадке инфекционной больницы в пригороде Челябинска забили первую сваю: стройка началась. Времени мало: в ноябре инфекционная клиника должна быть готова. На стройплощадке побывали полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер. Полпред назвал объект чрезвычайно важным для региона.

Глава региона подчеркнул, что новая многопрофильная больница поможет бороться с любыми типами инфекций. Она будет оснащена самым современным оборудованием.

— Своевременное решение, у нас нет такого крупного инфекционного медучреждения в регионе. Мы поставим камеры на стройплощадке, буду курировать стройку лично, чтобы в определенный срок больница открылась, — сказал Текслер.

Почему больницу решили строить в Малой Сосновке? Первый зам губернатора Ирина Гехт объяснила: из-за сжатых сроков строительства. Территория с коммуникациями, есть дорога.

Больница нужна не только из-за пандемии коронавируса: грядет сезонное нашествие гриппа и ОРВИ. Гехт подчеркнула, что в этих обстоятельствах, если будет еще и новая волна COVID-19, новая инфекционная позволит сохранить больницы Челябинска для оказания плановой медицинской помощи. Не превращая их в госпитали для борьбы с ковидом.

В новой больнице будут операционные: для лечения пациентов с разными патологиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru