Дорожная петля в Бакале: город возрождает уникальный путепровод

В Бакале возрождают уникальный путепровод. Фото: "Южноуральская панорама".

В Бакале губернатору презентовали проект реконструкции уникального путепровода со спиральным съездом. Когда-то он соединял два района города, был удобен и автомобилистам, и пешеходам. Но из-за долгого неухода дорожное сооружение разрушилось, его демонтировали.

Мост решено восстановить: прежний облик сохранится, но возведут его по новым стандартам безопасности, используя современные материалы. Сегодня губернатору презентовали проект, уже прошедший госэспертизу. Текслер подчеркнул: восстановленный мост должен стать объектом наследия города. Поручение губернатора региональному минтрансу: подать заявку в федеральный центр на финансирование, чтобы начать стройку через два года.

Ремонтируется дорога Сатка — Бакал. В этом сезоне построят 18 км. За дорогу «взялись» после того, как глава региона обратил внимание на ее разбитое состояние. Сигналом стали жалобы местных жителей: Текслер лично проехал по ней и поручил ремонтировать.

В Бакале после капремонта откроется 1 сентября школа N 12. Поручение губернатора — заменить оконные блоки, настелить новую кровлю, модернизировать столовую, отремонтировать спортзал — исполнено.

В школе N 14 Сатки реконструирован стадион. Пользоваться богатой инфраструктурой, рассчитанной на летние и зимние виды спорта, смогут все горожане. Ждут саткинцы ФОКа с ледовым полем. Проект проходит госэкспертизу. С возведением поможет градообразующее предприятие — комбинат «Магнезит».

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