В полиции Челябинской области объяснили, почему телефонные мошенники вызывают доверие

За два дня жители Челябинской области отдали мошенникам 2,2 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За два дня телефонные мошенники обчистили южноуральцев на 2,2 миллиона рублей. Все преступники представлялись сотрудниками банков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как объяснили в полиции, людям звонили неизвестные и выманивали личную информацию под предлогом защиты от сомнительного перевода крупных сумм денег со счета. При этом были довольно убедительными.

— Мошенники представляются работниками известных финансово-кредитных организаций и уведомляют о якобы несанкционированном списании денег с банковского счета и настоятельно рекомендуют перевести средства на другой, «более безопасный» счет, подконтрольный злоумышленникам. В разговоре они настолько убедительны, что обеспокоенная сохранностью сбережений жертва соглашается на любые предложения, — рассказали в полиции.

Таким образом денег лишились девять жителей Челябинска, Магнитогорска, Озерска и Златоуста. По заявлениям возбуждены уголовные дела по статье 158 (кража) и 159 (мошенничество) УК РФ.

Сами сотрудники банков уверяют, что никогда не запрашивают личную информацию о клиентах по телефону. Если вам поступил звонок от неизвестных с подобным предложением, специалисты советуют просто завершить разговор и проверить сведения о возможном списании денег по официальным телефонам банка.

Недавно «Комсомольская правда» опубликовала Топ-10 схем финансовых мошенников в Челябинске. Прочитайте, чтобы не попасться на удочку преступников и не лишиться сбережений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru