Челябинская полиция рассказала, кто похитил кизильник на улице Лесопарковой

Мужчина высадил кизильник на своем участке. Фото: УМВД по Челябинску

Похитителем кустов кизильника, недавно высаженных на улице Лесопарковой, оказался 36-летний челябинец. Он погрузил кусты в машину и увез на свой участок, расположенный в Советском районе.

— Мужчина выкопал 235 кустов растения в ночное время, причинив комитету дорожного хозяйства ущерб на сумму более 100 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 1 ст. 158). Мужчине до двух лет лишения свободы. Челябинца отпустили под обязательство о явке.

Между тем, горожанам напоминают, что выкапывать молодые саженцы нельзя. Во-первых, они вряд ли перенесут повторную пересадку, а во-вторых, придется отвечать перед законом.

Объекты благоустройства часто становятся жертвами вандалов. Так, на днях в нацпарке «Зигальга» сломали пять информационных аншлагов. Таблички вырвали и бросили на землю. Началось административное расследование, полиция опрашивает свидетелей.

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