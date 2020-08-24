Вандалы сломали аншлаги в нацпарке «Зигальга» Челябинской области

Вандалов ищет полиция. Фото: t.me/np_taganay

На границе нацпарка «Зигальга», в районе поселков Тюлюк и Александровка неизвестные сломали пять информационных аншлагов. Таблички вырвали и бросили на землю. Началось административное расследование, полиция опрашивает свидетелей.

— Злоумышленникам грозит штраф, кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный национальному парку, — рассказали в нацпарке.

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