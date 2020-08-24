«Ежедневно мы рискуем жизнью»: старую фекальную станцию в Челябинской области заливают дожди

На станции работают только женщины Фото: кадр с видео

Работники фекальной станции МУП «ТеплоЭнерго» в Катав-Ивановске ежедневно рискуют жизнью за зарплату в 12 тыс. рублей. В старом здании течет крыша, вода заливает оборудование. В любой момент женщины-сотрудницы могут получить удар током. Ждать помощи будет неоткуда — в смену заступают по одному человеку.

— В помещении уже много лет не было ремонта, крыша течет так, что заливает пол, заливает розетки, мы вынужденно надеваем на них самодельные чехлы из пластиковых бутылок. Ежедневно мы рискуем погибнуть, поскольку мы работаем с оборудованием под током в 380 вольт. Мы не просим слишком много, мы просто хотим, чтобы здание отремонтировали, и чтобы мы вновь выходили в смены по двое, как это было раньше, — рассказала сотрудница станции Ольга Прохорова.

Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту нарушения техники безопасности на предприятии, а также обязать муниципальное учреждение сделать ремонт.

— Здание требуется срочно отремонтировать, впереди осень, дожди будут постоянно, соответственно, помещение, в том числе и оборудование будет заливать водой. Мы не понимаем, по какой причине в здании не отремонтировали хотя бы крышу, надеемся, что после вмешательства прокуратуры ситуация изменится, — отметил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

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