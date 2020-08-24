Загрузка ЧТЗ: Текслер подписал соглашение по развитию предприятия

Алексей Текслер и Александр Потапов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: gubernator74.ru

В рамках международного форума-выставки «АРМИЯ-2020» губернатор Челябинской области участвовал в пленарном заседании Конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы».

На встрече губернатора Челябинской области и гендиректора АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов обсудили вопрос развития и загрузки мощностей ООО «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК».

Напомним, в июле глава региона побывал на ЧТЗ. На предприятии он встретился с рабочими и ветеранами. Глава региона тогда подчеркнул: для налаживания четкое производства есть все возможности. Нужно вернут заводу былую славу. И предложил собраться в конце года еще раз, чтобы обсудить, что сделано и что предстоит сделать.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Алексей Текслер и Александр Потапов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова подписали соглашение о сотрудничестве для создания благоприятных условий для социально-экономического развития Челябинской области.

Кроме того, губернатор и глава холдинга «Росэлектроника», индустриальный директор радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергей Сахненко подписали соглашение о сотрудничестве в области применения современных цифровых технологий.

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