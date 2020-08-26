В Магнитогорске открыли завод по сжижению природного газа

В Магнитогорске открылся завод по сжижению природного газа. Фото: "Магнитогорский рабочий".

В среду, 26 августа, в Магнитогорске компанией «НОВАТЭК» запущен в строй первый в Челябинской области завод по сжижению природного газа. Предприятие обеспечит экологически чистым топливом автобусы. По региону откроется большое количество заправочных станций. Потребителем нового производства станут и промышленные предприятия.

К слову, на экологически чистый общественный транспорт, работающий на сжиженном природном топливе, наш регион перешел одним из первых в России. В прошлом и нынешнем году в Челябинск, например, поступит 100 таких автобусов.

На церемонию открытия СПГ-завода в Магнитогорск приехали зампред правительства РФ Юрий Борисов, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер, подобных производств в России немного.

— Для нас открытие первого на Южном Урале завода по производству сжиженного природного газа — большое и важное событие. Правительственная программа, которая будет реализована, даст возможность расширить производство и потребление СПГ и газомоторного топлива для разных нужд. Это нужды транспорта — муниципального ми частного, газификации и промышленности. Челябинская область — регион-пилот, регион-лидер в важном вопросе, — сказал глава региона.

На экологически чистом производстве в Магнитогорске будет работать 50 человек. Губернатор поблагодарил компанию «НОВАТЭК» за вклад в развитие экономики области. Современное производство позволит заниматься развитием системы экологически чистого транспорта.

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