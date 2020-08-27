Друзьям-подросткам вручили награды за спасение 5-летнего мальчика в Челябинской области

Михаил и Владимир получают награду из рук Ясинского. Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области.

В Челябинской области наградили двух друзей-подростков, которые в июне этого года спасли 5-летнего ребенка в поселке Тимирязевский. Благодарственные письма и подарочные наборы с символикой Росгвардии парням вручил начальник ведомства генерал-майор Александр Ясинский.

В тот день мальчишки, как и другие окрестные дети, купались на пруду с необычным названием Старушка. Неожиданно один мальчик начал тонуть. Первым это заметил 14-летний Владимир Каштанов, он нырял рядом. Вова наощупь обнаружил ребенка на илистом дне и вытащил его на берег. На помощь другу пришел 17-летний Михаил Андраникян. Парень оказал мальчику доврачебную помощь.

— В считанные секунды вы приняли единственное верное решение и спасли жизнь мальчика. Этот благородный поступок говорит о наличии мужества, самоотверженности и неравнодушия к чужой беде, — похвалил друзей Александр Ясинский.

И Владимир, и Миша — воспитанники военно-патриотического клуба «Стронг», над которым шефствует СОБР. В будущем Владимир мечтает стать спасателем, а Михаил собирается поступать в военно-медицинскую Академию имени Кирова.

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