Ирина Гехт нашла бесплатные учебники после скандала в челябинской школе

Бесплатные учебники положены всем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученикам челябинской школы № 104, родители которых пожаловались на нехватку учебников, выдадут полный комплект бесплатных пособий до 1 сентября. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. В четверг, 27 августа, она лично приехала в школу и обсудила проблему с директором.

— Сегодняшняя ситуация — это просто недоразумение. Одновременное стечение обстоятельств, связанное с пандемией, с переходом на другую сетку учебников у старшеклассников. Все разрешилось, — заявила Гехт.

Накануне родители пожаловались в сетях, что на весь класс нашли один учебник литературы и несколько книг по истории, обществознанию и русскому языку. На самом деле школьникам не хватало всего пяти книжек на 29 комплектов.

В этом случае школа должна обратиться в обменный фонд и попросить учебники в других школах, где есть излишки. Теперь так и сделают.

Уже к этой субботе, 29 августа, весь класс получит по полному комплекту учебников. Совершенно бесплатно.

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