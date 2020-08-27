В полиции рассказали, за что задержали активиста «СтопГОКа» в Челябинске

По версии следствия Владимир Казанцев незаконным путем получил полмиллиона Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ГУ МВД России по Челябинской области прокомментировали задержание активиста движения «СтопГок» Владимира Казанцева. Мужчину подозревают в мошенничестве.

— Осуществляя деятельность по оказанию юридических услуг, подозреваемый ввел в заблуждение обратившегося к нему гражданина и под предлогом передачи взятки получил денежные средства в размере 500 тыс. рублей. Деньги предназначались для передачи неустановленным должностным лицам судебной системы и, якобы, могли повлиять на ход судебного процесса. При этом подозреваемый заранее осознавал, что осуществить задуманное не в его компетенции, — говорят в ведомстве.

В полиции замечают, что этот эпизод был не единственным. Установлен еще один аналогичный случай. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Между тем, соратники Казанцева уже заявили, что активиста закрыли, чтобы тот не смог принять участие с очередном заседании по делу Томинского ГОКа.

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