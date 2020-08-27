Уголовное дело экс-мэра Челябинска Евгений Тефтелева ушло в суд

На имущество бывшего градоначальника наложили арест. Сам Евгений Тефтелев под домашним арестом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Евгения Тефтелева, который занимал должность мэра Челябинска, а потом — заместителя губернатора области. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

— По версии следствия, с сентября 2015 по апрель 2019 года Евгений Тефтелев совместно с начальником городского управления капитального строительства вымогал взятку у руководителя строительной организации и в итоге лично получил от него 2,5 млн. рублей. За эти деньги Тефтелев обеспечил общее покровительство при заключении муниципальных контрактов, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Напомним, речь идет о строительстве большой школы в микрорайоне «Парковый».

Ранее Евгений Тефтелев заключил заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Это позволило выделить его уголовное дело в отдельное производство.

На имущество и денежные средства Евгения Тефтелева на сумму свыше 60 млн. рублей наложен арест. И сам Тефтелев также находится под домашним арестом.

В отношении второго соучастника уголовное дело расследует Следственный комитет.

Уголовное дело экс-градоначальника направлено в Центральный районный суд Челябинска.

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