Бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву продлили домашний арест

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:19:23+03:00

Тефтелев пробудет под домашним арестом до 10 октября — до этой даты продлен срок следствия по уголовному делу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Фигурант уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев остается под домашним арестом до 10 октября. Такое решение принял Центральный районный суд, удовлетворив ходатайство следствия.

Напомним, Евгения Тефтелева задержали 11 декабря прошлого года в Магнитогорске. Сначала он находился в СИЗО, но весной ему сменили меру пресечения на домашний арест. Бывший мэр признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Кстати, под домашний арест его опустили как раз, когда до региона добрался коронавирус.

Еще один фигурант дела — экс-глава управления капстроительства Евгений Пашков находится в СИЗО. Решение о его дальнейшей судьбе примут завтра, также в Центральном суде. Следствие просит продлить содержание под стражей.

Что известно о деле Евгения Тефтелева. Мы собрали пять ответов на главные вопросы. Несмотря на пенсионный возраст, Евгению Тефтелеву грозит реальный срок, — мнение юриста.

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ИСТОЧНИК KP.RU