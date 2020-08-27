Сергей Колесник сохранил пост главы Калининского района Челябинска

Сергей Колесник. Фото: https://www.instagram.com/sergey_kolesnik74.

В четверг, 27 августа, Калининский районный совет депутатов Челябинска принял решение сохранить кресло главы района за Сергеем Колесников. Чиновник останется в этой должности на второй срок.

У Колесникова был один конкурент — его заместитель Ирина Матвеева. Но практически все депутаты отдали голос за опытного главу. Два голоса были против, еще один депутат воздержался.

Чуть ранее прошло голосование за главу Центрального района Челябинска. Этот пост сохранил Виктор Ереклинцев.

Сегодня также должны избрать главу Ленинского района.

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