Депутаты выбрали главу Центрального района Челябинска

Виктор Ереклинцев возглавляет Центральный район с 2013 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виктор Ереклинцев остался в должности главы Центрального района. Такое решение приняли депутаты челябинской гордумы.

— Депутаты задали вопросы кандидатом и своим решением при двух воздержавшихся главой Центрального района был избран Виктор Ереклинцев, — сообщили в пресс-службе гордумы.

Перед депутатами выступили пять кандидатов из шести. Виталий Евгеньев, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» на заседание Совета не явился.

СПРАВКА КП

Виктор Ереклинцев родился в 1972 году в Варненском районе Челябинской области. В 1994 году окончил Челябинский государственный педагогический университет по специальности «Преподаватель истории и социально-экономических дисциплин».

С 1993 года работал учителем истории, а затем директором школы в Лейпциге Варненского района. С 1997 года работал в челябинской гимназии № 77. С 1999 по 2002 годы занимал должность главного специалиста, а затем начальника отдела управления организационной и контрольной работы администрации Челябинской области. С 8 июня 2011 года возглавлял управление культуры города Челябинска.

13 декабря 2013 года стал главой Центрального района. Женат, воспитывает дочь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ближайшее время в Челябинске выберут глав Калининского и Ленинского районов. Всего было заявлено шесть человек, в том числе, действующие главы 48-летний Сергей Колесник и 47-летний Александр Орел. Последний в 2019 году выдвигался на пост главы города, но в последний момент — за 20 минут до заседания думы — снял свою кандидатуру.

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