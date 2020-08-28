Парк «Притяжение» в Магнитогорске получит федеральные деньги

Парк "Притяжение" в Магнитогорске станет самым модным общественным пространством на Южном Урале. Фото: Архив КП.

О строительстве улично-дорожной сети в регионах шла речь на последнем заседании кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин завил о выделении средств из федерального бюджета на развитие улично-дорожной сети в регионах. Среди прочих в списке — парк «Притяжение» в Магнитогорске.

Модное общественное пространство строится, в том числе, на деньги ММК, на пустующих землях площадью в 400 гектар, принадлежащих комбинату. «Притяжение» — отличный пример государственно-частного партнерства.

Губернатор Алексей Текслер, как сообщает пресс-служба главы региона, лично обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект.

В нынешнем году Магнитогорск получит 598 млн рублей. Вдоль СНТ Мичурина появится дорога от ул. Труда до ул. Зеленой. Дорога по ул. Зеленой будет реконструирована.

Проект «Притяжение», разработанный иностранными архитекторами, готов. Он прошел экспертизу. Скоро состоится конкурс на определение подрядчика.

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