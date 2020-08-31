Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить частный зоопарк с волком в челябинском парке

На зоопарк Сергея Панасенко постоянно поступают жалобы. Фото: соцсети

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить частный зоопарк в челябинском парке Гагарина. Речь идет о животных Сергея Панасенко, на которого не раз жаловались горожане. Если факты подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело.

Глава СК обратил внимание на зоопарк после сюжета на федеральном телеканале. В нем сообщалось, что животные содержатся с нарушениями нормативных требований, а собака, скрещенная с волком покусала ребенка. Александр Бастрыкин дал поручению руководству СУ СК России по Челябинской области незамедлительно организовать проверку.

— Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана уголовно-правовая действиям должностных лиц компетентных органов, в чьи обязанности входит контроль за содержанием диких животных, — прокомментировали в пресс-службе СК. — При наличии достаточных оснований глава ведомства дал поручение возбудить уголовное дело.

На днях Панасенко заявил об избиении, якобы, на него напали зоозащитницы. В парк Гагарина он приводит енота и собаку, похожую на волка. Все они выглядят изможденными, но часто сидят без намордников. На волка обратил внимание и тогда еще исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время своего первого визита в парк. Но это никак не повлияло на работу частного зверинца.

После нападения волка на 11-летнего мальчика, Панасенко по решению суда должен был выплатить 15 тысяч рублей. На днях прокуратура Челябинской области заявила о проверке информации о жестоком обращении с животными.

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