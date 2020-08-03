2020-08-03T14:04:46+03:00
Дом. Семья

Без слез не взглянешь: прокуратура заинтересовалась скандальным зверинцем в Челябинске

Измученных енотов и лису привязывали к дереву [видео]
Сергей СОТНИКОВ
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Мужчина прославился благодаря неприятным инцидентам с животными Фото: соцсетиМужчина прославился благодаря неприятным инцидентам с животными Фото: соцсети
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Прокуратура Челябинской области проверит информацию о жестоком обращении с животными в парке Гагарина. Речь идет о зверинце Сергея Панасенко, который уже становился объектом всеобщего внимания из-за инцидентов с животными.

— Прокуратура проверит информацию о незаконной предпринимательской деятельности и жестоком обращении с животными, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Информация о издевательстве над животными появилась в социальных сетях. Челябинка гуляла по парку Гагарина и засняла на видео привязанных енотов и лисиц, которых гладили горожане.

Привязанные животные в челябинском парке.Автор: vk.com/Asti Maksimova

«БЕЗОБИДНЫЙ» ВОЛК ВОЛАНД

Сергей Панасенко стал знаменитым благодаря своему зверинцу. У мужчины есть лиса, белки, еноты, но основную славу он заполучил благодаря волку Воланду. Вместе с диким зверем мужчина прогуливался в парке Гагарина, причем препятствовать этому никто не мог, по документам его питомец — собака, скрещенная с волком. Такой волкособ на протяжении нескольких лет нервировал челябинцев, ведь Панасенко пренебрегал даже намордником и утверждал, что животное полностью безобидно. Однако в январе прошлого года в его словах пришлось усомниться — Воланд напал на ребенка.

Нападение волка или игра с животным?.Видео: Нетипичный Челябинск

Тогда мужчина заявил, что волк просто немного порычал и поигрался, но спустя два месяца произошло очередное нападение. 11-летний Лев Фролов шел с друзьями домой после тренировки. Школьники заметили толпу людей в парке Гагарина, а когда подошли ближе, увидели зверинец Сергея Панасенко. Хозяин разрешал гладить своих животных, поэтому Лев решил поиграться с волком Воландом. Изначально зверь не подавал никаких признаков агрессии, не рычал, но в один момент укусил школьника за бедро.

Мать ребенка не стала мириться со сложившийся ситуацией и написала заявление на Панасенко. В результате он проиграл суд и должен был выплатить пострадавшим 15 тыс. рублей моральной компенсации. Однако такой расклад его не устроил и Панасенко решил обжаловать приговор, но и областной суд встал на сторону матери с ребенком.

Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.

ФОТОСТУДИЯ С ЖИВОТНЫМИ

В августе прошлого года Панасенко пошел дальше и решил открыть фотостудию с дикими животными. По его словам, все животные выведены специально для домашнего использования, и никакого стресса во время съемки испытывать не могут.

Зоозащитники выступили категорически против такой инициативы. Ветеринар Баграт Агажанов рассказал, что видел контактный зоопарк Панасенко, и кошки там выглядили весьма неестественно, будто их накачали препаратами. Карен Даллакян и вовсе заявил, что не даст работать мужчине, поскольку законодательство запрещает эксплуатацию диких животных.

Позже у Сергея Панасенко нашли компрометирующие фотографии. В его социальных сетях обнаружили снимки, на которых енота накачивают пивом, а хорька подвешивают на крючок.

Мужчина поит енота алкоголем Фото: соцсети

Мужчина поит енота алкоголем Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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