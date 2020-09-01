В Челябинске открылась самая большая школа в УрФО

В первый учебный день ОЦ-5 посетили Алексей Текслер и Наталья Котова Фото: Ольга АНТОНОВА

23 первых класса, более двух тысяч школьников, тридцать тысяч квадратных метров — это про новую школу, точнее образовательный центр №5 в микрорайоне Парковый. Органичное пространство соединяет учебные аудитории с зонами для отдыха и дополнительных занятий на любой вкус — от графического дизайна и углубленного изучения права до занятий фехтованием и укрепления мускулатуры.

Здесь есть форум-зона: не путать с привычным актовым залом! Светлое огромное пространство, свет в которое свободно льется сквозь стеклянный потолок. Есть коворкинг-зона, удобные спортивные площадки. Если устроить экскурсию по ОЦ-5, понадобится 3,5 часа!

Учебный процесс сейчас организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На всех входах установлены приборы для «считывания» температуры тела, в достаточном количестве приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В первый учебный день ОЦ-5 посетил глава региона Алексей Текслер: вопрос строительства школы он держал на контроле. Во время стройки глава региона трижды побывал на стройплощадке.

В режиме ВКС с ОЦ-5 связались ученики других школ Челябинска. Дети задавали главе региона вопросы. Их интересовало, как он учился в школе; какие профессии будут востребованы в регионе в будущем.

— Наша задача — создать условия для развития. Здесь и в других школах много нового, — сказал губернатор. — Мы много открываем объектов для детей — для школьников, для детей младшего возраста. И вижу, как вновь открытые пространства наполняются детьми. Уверен, у нашего региона отличное будущее.

Фоторепортаж «Комсомолки» из новой школы смотрите по ссылке.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

Кстати, этом году в регионе откроют три школы — в Челябинске, в Магнитогорске и в Новоказанцево. Строится еще шесть.

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