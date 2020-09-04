Основное ограничение — масочный режим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области по коронавирусу. Срок распоряжения — до 20 сентября 2020 года.

В данный момент, в Челябинской области сняты все ограничения, введенные весной, в начале эпидемии COVID-19. С 1 сентября работают кинотеатры, разрешены все массовые мероприятия. Сегодня, 4 сентября, дан старт театрально-концертному сезону. Правда, пока залы кинотеатров и театров наполнены не более чем на треть. В очном режиме учатся школьники и студенты. Открыты садики.

Распоряжение губернатора ориентировано, в первую очередь, касается представителей старшего поколения. Пенсионерам старше 65 лет рекомендовано продлить режим самоизоляции, избегать мест массовых скоплений людей. Решение, как поясняют в пресс-службе правительства Челябинской области, дает возможность продления больничных листов работающим пенсионерам.

Кроме того, в области продолжает действовать масочный режим.

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