Алексей Текслер рассказал об урожае хлеба на окружном совещании

Уборочная в Челябинской области завершится к 1 октября. Фото: Николай ХИЖНЯК

Окружное совещание в формате видеоконференцсвязи прошло накануне под председательством полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. Главы регионов обсудили ход работы по нацпроектам в сфере агропромышленного комплекса и уборочную страду.

Губернатор Алексей Текслер о ситуации в сельском хозяйстве Южного Урала. Регион сохраняет лидерские позиции в УрФО в производстве, переработке и экспорту в АПК. За восемь месяцев года наша область экспортировали больше половины всего объема на Урале. Лидерство Южного Урала бесспортно в птицеводстве, свиноводстве, в переработке: мы больше других выпускаем макарон, круп, сухих завтраков и пр.

Посевные площади в области прирастают распаханными залежными землями: в этом году плюс 17 тыс. гектаров. Регион увеличил поддержку субсидиями гидромелиоративных работ и для закупок минеральных удобрений.

В области успешен проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В этом году на его претворение в жизни областной бюджет направил 85 млн руб. Грант «Агростартап» в 60 млн руб. в этом году получили 23 крестьянско-фермерских хозяйства.

Сильнейшая засуха уничтожила 320 тыс. гектаров посевов, или пятую часть общей площади. Пострадали 19 сельхозрайонов из 22. Урожай на 12 тысяч гектарах переведен в корма.

Уборочная кампания завершится к 1 октября. Темпы набраны высокие. Планируется собрать 1,1 млн т зерна. В прошлом году собрали 1,8 млн т.

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