В Копейске строится ФОК за 132 миллиона рублей

На стройплощадке губернатору показали модель ФОКа в формате 3D. Фото: телеграм-канал "Челябинск Сегодня".

В понедельник, 7 сентября, губернатор Челябинской области работает в Копейске. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в повестке – исполнение данных ранее поручений и осмотр ремонтируемых дорог.

Первым пунктом поездки стала стройплощадка: на ул. Борьбы строится ФОК. Цена вопроса – более 132 млн. руб.

Место для стройки выбрано почти символическое: 10 лет копейчане боролись за новый спортобъект. Летом прошлого года губернатор Алексей Текслер распорядился построить долгожданный комплекс. Деньги поступили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

Вместимость ФОКа - 600 человек. Трехэтажное здание включит в себя спортзал, тренажерный зал, судейские комнаты, кабинеты тренеров. Будет медкабинет, кабинет массажа, столовая. В новом комплексе можно будет заниматься восемью видами спорта.

А рядом с ФОКом появится площадка BMX-парка для любителей экстрима на велосипедах. Ни в Копейске, ни в Челябинске подобного спортобъекта нет.

Горожане стройку курируют, но губернатор распорядился установить на стройплощадке видеокамеры, чтобы отслеживать работы в режиме онлайн.

Завершится стройка в декабре следующего года.

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