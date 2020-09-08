Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 сентября составляет 14 995 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав опубликовал свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 8 сентября зарегистрировано 75 новых случаев. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 14 995 человек, из них выздоровели 11 879, под наблюдением врачей находятся 2673 пациента. За сутки выписали из больниц 17 южноуральцев.

Летальная статистика пополнилась еще пятью случаями.

Непосредственно от COVID-19 умер 75-летний пациент. У остальных коронавирус стал сопутствующим заболеванием.

— пациентка, 70 лет, атеросклероз коронарных артерий, сахарный диабет;

— пациентка, 68 лет, гипертоническая болезнь с поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 69 лет, гипертоническая болезнь с поражением сердца, застойная сердечная недостаточность;

— пациент, 83 года, постинфаркный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий.

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