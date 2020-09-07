Многие родители школьников будут не в восторге, если все образовательные учреждения вновь перейдут на дистанционное образование Фото: Валентина ВАГАНОВА

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области не меняется значительно в лучшую сторону уже несколько недель. Ежедневно число зарегистрированных случаев варьируется от 60 до 70 заражений.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 8 сентября зарегистрировали 69 новых случаев. За период пандемии в регионе 14920 человек заразились коронавирусом, 2620 из них находятся под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки выписали и отправили домой семь пациентов. Всего 11862 человека переболели COVID-19.

За прошедший день зафиксировали троих погибших, зараженных коронавирусом. У всех новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациент, 80 лет: диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 91 год: хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический бронхит;

— пациентка, 63 года: острый лейкоз.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

Жители региона, чьи дети учатся в школах, начали жаловаться на неудобный график работы образовательных учреждений. Теперь из-за новых правил начали разделять потоки учеников для того, чтобы разные классы приходили учиться в разное время. В итоге, многие мамы и папы не могут проводить детей в школу.

— Мы все работаем. Раньше собирали детей и отводили их в школу. А теперь занятия во втором классе с 9.30. Нас лишили возможности провожать детей, а потом педагог будет жаловаться, что ребенок пришел раздетый, без портфеля или вообще не пришел, — возмутилась жительница Магнитогорска.

Также взрослым не нравится то, что частично школы используют дистанционку.

— 8 и 10 классы выведены на дистанционное образование. Посещение школы: две недели очно, одну дома. Могу понять, что привязали к кабинетам, что не участвует начальная школа. Но почему не все классы чередуются в связи с нехваткой кабинетов? — высказывает недовольство другая мама.

Напомним, новые правила были введены, чтобы предупредить вспышки коронавируса в школах Челябинской области. В учебных заведениях разведены потоки учеников, а при входе у каждого замеряют температуру.

Некоторые школьник тоже не в восторге от новых правил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинске

Для челябинцев есть хорошие новости. Празднование дня города все-таки состоится. Недавно мэрия рассказала, как его проведут. Жителей и гостей города ждут фестивали, праздничные концерты и другие развлекательные программы. С полной афишей празднований можно ознакомиться в материале на нашем сайте.

Кстати, салют на День города тоже будет. Жители Челябинска переживали, что его могут отменить из-за коронавируса.

— Фейерверк в день города будет. 12 сентября, в 22:00. Как всегда на набережной у Торгового центра, — сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

Стадион имени Елены Елесиной в Челябинске готов принять чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет с 8 по 11 сентября в условиях пандемии коронавируса. Как заявил журналистам министр физической культуры и спорта региона Леонид Одер, пришлось приложить все усилия для реализации этой цели.

— За месяц мы сделали невозможное, до последнего момента было непонятно, будет ли сектор для метания. Мы его закупали; как всегда, все шло сложно. И все пять дней, все пять ночей мы были на стадионе - работали, ночевали здесь. И вот сегодня все готово, стадион готов, все спортсмены и тренеры, которые будут принимать участие, не пожалеют, что приехали в Челябинск, — сообщил Одер.

Министр спорта региона также добавил, что в условиях пандемии COVID-19 организаторы учтут все предписания и рекомендации Роспотребнадзора. Это значит, что на спортивном объекте смогут находиться не более 50 спортсменов.

В Челябинск на состязания приедет первая в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Фото: Rusathletics.com

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 8 сентября 2020 года.

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