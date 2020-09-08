Директор челябинской гимназии, где класс отправили на карантин из-за коронавируса, прокомментировала ситуацию

В гимназии, где был обнаружен коронавирус, учится сын Текслера Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководство гимназии №80, где у ребенка был обнаружен коронавирус, рассказало о карантине остальным родителям. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Анна Макарова через мессенджер Viber.

— Согласно Предписанию Роспотребнадзора в гимназии ограничено очное обучение 4-3 класса в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию у одного ученика. — написала директор гимназии №80 Анна Макарова. — Все необходимые мероприятия по предписанию выполняются. Школа продолжает работу в режиме ранее принятых ограничений.

Напомним, о том, что в челябинской гимназии №80 обнаружили коронавирус у одного из учеников, стало известно сегодня, 8 сентября. В результате этого целый класс, в котором учился инфицированный, был отправлен на карантин. А Само учебное учреждение получило предписание от Роспотребнадзора о введении ограничительных мероприятий.

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