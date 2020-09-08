После свалки в Челябинске рекультивируют курган в Магнитогорске

Алексей Текслер и Алексей Лихачев побывали на рекультивируемой свалке в Челябинске. Фото: gubernator74.ru

Тело 40-метрового мусорного кургана в Челябинске на 80 % закрыто изолирующими материалами. Рекультивация городской свалки, год «не дожившей» до 70-летия, идет точно по графику.

Во вторник, 8 сентября, объект осмотрели губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев. Исполнитель работ по техническому этапу рекультивации свалки — ФГУП «РосРАО» — структура «Ростатома».

Сейчас на свалке монтируется оборудование для сбора и очистки ливневых стоков, фильтрата, системы сбора и утилизации газа. По окончании технического этапа рекультивации выброс биогаза сократится на 99,9 %.

Территория свалки огорожена. Нет больше отстойника нефтепродкутов.

На рабочей встрече главы региона и гендиректора «Росатома» обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Например, рекультивацию свалки в Магнитогорске.

Напомним, свалка в Челябинске — самый большой в стране рекультивируемый объект. Восстановить предстоит участок в 55 га. За 69 лет свалка накопила более 17 млн кубометров отходов смешанного типа. Каждый год в атмосферу промышленного города выбрасывалось минимум 60 тыс тонн свалочного газа. Суммарный выброс предприятий Челябинска в год оценивается в 140 тыс тонн.

Все работы идут точно по графику. Фото: gubernator74.ru

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