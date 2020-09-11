Алексей Текслер запретил посыпать солью дороги в Челябинске

Дороги важно не только ремонтировать, но и содержать. Фото: Олег Каргаполов.
Дорогу на ул. Жукова в Металлургическом районе в этом году восстанавливают полностью. Не только меняют асфальт на проезжей части, но и ремонтируют тротуары.
Улица Жукова — один из пунктов программы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы по нацпроекту завершатся до конца года. Дополнительно город получил миллиард рублей. Всего город получил 4,7 млрд. руб. Для качественного и оперативного ремонта подрядчик приобрел асфальтовый завод.
Комплекс сегодня в Металлургическом районе презентовали губернатору. Алексей Текслер инспектирует объекты благоустройства и дорожного строительства на ЧМЗ. Новое производство асфальта откроется на следующей неделе в Металлургическом районе.
Глава региона напомнил о ежедневном содержании дорог.
— Скоро наступит зима. Важна полная подготовка к содержанию: нужно использовать все современных технологии, выводить на уборку дорог и тротуаров достаточное количество техники. Еще в прошлом сезоне мы решили не использовать соль в уборке. На смену ей должны прийти современные методы. И качественная работа подрядчика зимой зависит от грамотной организации работ, — сказал Алексей Текслер.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru