«Это я не возьму»: Якубович отказался от подарка гостя из Челябинской области

Якубович отказался от подарка гостя из Томского поселка. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На «Поле чудес» к Леониду Якубовичу приехал гость из Томинского поселка Александр Коростелев. Выпуск вышел вечером в минувшую пятницу, 11 сентября.

Как принято на передаче, южноуралец привез с собой подарки для ведущего. К удивлению Леонида Якубовича, среди них были не только ставшие традиционными варенья и настойки, но и книга из школьного музея о прошедшем уральские концлагеря Курле Бернгарде.

— Из музея школьного, который называется «Исток», в музей «Поле чудес» мы хотим передать книгу. Эта книга о Курле Бернгарде Готлибовиче, который прошел все уральские концлагеря и жил в Томинском поселении с 1950 по 1990 года, — сказал на передаче Александр.

— Как же такое можно забрать из музея? Знаете что, я понял. Но только верните это в музей. Дети будут ходить, а вы книжку отдаете. Нет, нет. Это я не возьму. Вот грибочки — другое дело, — отказался Якубович.

Южноуралец выступал в третей тройке игроков (смотреть с 44 минуты). И спойлер: в финал ему не удалось пройти.

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