Текслер стал партийным перед выборами. Фото: ЕР
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить отделение партии. Глава региона ответил согласием. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.
Предложение было сделано в итоговый день выборов во время видеоконференции по предварительным итогам голосования.
— Работа, которая проводилась вами в процессе подготовки к этим выборам уже в качестве члена партии «Единая Россия», дает мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию, — сказал Дмитрий Медведев.
Алексей Текслер дал предварительное согласие. Он вошел в партию этим летом, заявив, что главной своей целью видит усиление работы обновленного состава Законодательного собрания. На этих выборах он шел в списке партии под первым номером.
Ночью, 14 сентября, Дмитрий Медведев завил, что по предварительным данным, «Единая Россия» побеждает на выборах во всех регионах.
Как шло голосование, читайте в онлайн-трансляции на нашем сайте.
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