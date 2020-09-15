«Не покупай, возьми из приюта»: волонтеры раздали два десятка бездомных животных

Два десятка бездомных животных из Челябинска нашли дом и хозяев благодаря всероссийской акции «Не покупай, возьми из приюта». Не устоял перед очаровательными животными и депутат Госдумы Владимир Бурматов, который стал одним из гостей праздника «День Доброго хвоста».

— Тридцать минут не мог отойти от клетки с бесхозным котенком, которого тоже привезли на пристройство. Сидел — дрожал, я его на руки взял, он пригрелся, успокоился, дрожать перестал, вот теперь не могу его обратно посадить — думаю, а вдруг никто не возьмет, и как этому комку с глазами ехать обратно в приют? — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Всероссийская акция по пристройству животных «Не покупай, возьми из приюта» была запущена по инициативе парламентария. Теперь она дошла до Челябинска и прошла на площадке ветеринарной клиники «Добрый хвост».

Инициатор акции так и не смог расстаться с пушистым комочком и решил взять его себе, чтобы тот стал другом для его собаки Белки, которая тоже когда-то была бездомной, но вот уже два года живет у парламентария и является лицом, вернее мордой, акции «Не покупай, возьми из приюта».

Только за первый час ярмарки пятеро бездомных щенков и котят нашли свою семью. А общее число четвероногих, которые отправились с улицы и из приютов в дома уже девятнадцать.

— Судьба животных, которые остаются на улице, к сожалению, понятна, такой судьбы не пожелаешь никому. Я очень благодарен всем тем людям, кто сегодня пришел на ярмарку один, а ушел — с пушистым другом. Это люди, которые без преувеличения спасли жизнь, — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Ветеринарная клиника «Добрый хвост» стала не только местом проведения акции по пристройству бездомных животных. Неравнодушные ветеринары превратили это событие в настоящий праздник. Каждый гость мог пройти бесплатную консультацию от врачей ветеринарной клиники «Добрый хвост», послушать лекцию от известного челябинского ветеринара Баграта Агажанова «Чем нельзя кормить питомца?», получить призы и подарки.

Событием стало открытие проекта «Хвостограм» — стены почета с фотографиями и счастливыми историями четвероногих, спасенных силами врачей ветеринарной клиники, волонтеров и армии подписчиков в социальных сетях.

Одна из таких историй — про кота Боба. Он был найден на улице неравнодушными людьми и попал в клинику «Добрый хвост» в ужасном состоянии: весь покрытый коростами, не мог даже открыть глаза. После долгого лечения котика удалось спасти, вылечить и найти ему хозяйку. Татьяна со своей дочкой Николь пришли на праздник, чтобы показать, каким Боба сделала любовь и забота.

— Да, Боба не узнать, он стал пушистым, упитанным, набрал 4,5 кг за те два месяца, сколько у нас живет. Он очень ласковый кот, послушный и умный, очень добрый по отношению к детям. Как мы раньше без него жили? — рассказывает хозяйка Боба Татьяна Хома.

В честь спасенных животных и тех людей, кто поучаствовал в их судьбе, на празднике «День доброго хвоста» была высажена Аллея добрых людей. Деревья станут живым напоминанием о тех, кто взял ответственность за несчастных, вброшенных на улицу, покалеченных питомцев.

Еще одним результатом праздника «День Доброго хвоста» стала полная коробка вещей, собранных в рамках проекта «ДОБРОворот». Челябинцы на «ура» восприняли эту идею и принесли огромное количество мисок, кормов, подводков — столько, что они не уместились в коробке. Все они были переданы в руки волонтерам одного из самых крупных приютов Челябинска «Я живой», где живет более 400 собак.

— Считаю, что первый блин получился не комом, мы планируем сделать День Доброго хвоста регулярным праздником, проводить лекции, бесплатные консультации ветеринаров, придумывать новые интересные форматы, но самое главное, конечно, находить больше добрых рук для четвероногих, — подчеркнул главный врач ветеринарной клиники «Добрый хвост» Баграт Агажанов.