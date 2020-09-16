Текслер распорядился подать тепло в больницы и садики

Губернатор распорядился начать в Челябинской области отопительный сезон. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Резкое сентябрьское похолодание стало поводом для губернаторского решения о начале отопительного сезона. В среду, 16 сентября, глава региона Алексей Текслер провел аппаратное совещание с главами муниципалитетов и правительством и распорядился подать тепло в учреждения социальной сферы — детсады и школы, поликлиники и больницы.

Главное, подчеркнул Текслер в соцсети Инстаграм, — минимизировать риски сезонного роста заболеваемости.

На очереди — жилой фонд. Для пуска тепла в дома власти будут отслеживать температурный режим. Напомним, отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимется выше плюс 8 градусов.

В целом, сообщил губернатор, к отопительному сезону регион готов. Сейчас правительство помогает муниципалитетам решать отдельные вопросы, чтобы подавать тепло вовремя.

Кстати, как и в прошлом году руководитель области запретил главам уходить в отпуск, пока тепло не придет в каждый дом. Ситуация — на контроле Алексея Текслера.

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