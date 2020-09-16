Пока в Челябинске мокро и холодно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области начинают включать отопление. Уже на этой неделе погреются батареи в больницах, школах и детсадах. А регион меж тем ждет незначительное потепление. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 17 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, сильные дожди уходят. Но четверг, 17 сентября, ожидается мокрым. Осадки в городе будут, правда, менее интенсивные.

В ночь на четверг в городе +7...+9 градусов, днем потеплеет до +12...+14 градусов. Возможны сильные порывы ветра — одевайтесь теплее.

Такой будет погода в Челябинске 17 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru