В Челябинске снова пожаловались на смог в Металлургическом районе

Жители города жалуются на смог не в первый раз. Фото: читатель КП-Челябинск

Утро последнего выходного дня омрачилось для некоторых челябинцев неприятной картиной. Над Металлургическим районом города установился смог. Фотографией загрязненного неба поделился читатель КП-Челябинск.

— Снова смог над Металлургическим районе. Между прочим, не в первый раз за эту неделю, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

Отметим, что похожая ситуация в Челябинске наблюдалась и в пятницу, 18 сентября. Тогда очевидцы сообщали, что в районе ЧМЗ видели рыжий дым.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Напомним, ранее Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. За год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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