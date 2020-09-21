УФАС собирает фотодоказательства сговора при строительстве гранитной набережной в Челябинске

Публикация в «Комсомолке» помогла установить нарушение. Фото: Айвар Валеев.

Челябинское УФАС собирает фотодоказательства выполнения ремонтных работ на набережной реки Миасс возле исторического музея до заключения договора. Это нужно для объективного рассмотрения дела по сговору между дорожниками и подрядчиками.

— В ходе рассмотрения дела установлено, что извещение о проведении электронного аукциона размещено 16 августа 2019, контракт заключен 12 сентября. Вместе с тем, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Челябинский урбанист» 14 августа размещено сообщение о выполнении работ, аналогичная информация размещена на сайте «Комсомольская правда», — рассказала пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк. — Кроме того, 13 сентября размещена информация о благоустройстве набережной с фотографиями, из которых видно, что работы по укладке гранитной плитки уже выполнены.

Снимки могут свидетельствовать о том, что работы выполнены до заключения договора по результатам проведения торгов, а также до заключения между договора субподряда ООО «Уралдорстрой» (ранее ООО ТПК «ЯКК») и ООО «Челябинсксвязьинвест» от 14 сентября.

Если у вас в архиве есть фотографии на участке набережной от Красной до Кирова, сделанные в период с 1 августа по 1 ноября прошлого года, присылайте их на электронную почту: to74-yanibaeva@fas.gov.ru. Не забудьте указать дату съемки.

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